Vom Lehrling zum AMS-Leiter

Peter Hrubant aus Garsten kann es augenscheinlich selbst noch so gar nicht richtig glauben. Kürzlich wurde er von der Landesdirektion des AMS offiziell zum AMS-Leiter der Regionalstelle Steyr bestellt. "Vom seinerzeitigen KFZ-Mechaniker-Lehrling zum AMS-Leiter", schreibt Hrubant der Steyrer Zeitung mit einem Augenzwinkern. Die Lehrzeit des 52-Jährigen ist dann doch schon ein paar Jahre her. Mittlerweile hat er unter anderem 24 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Bereichen am AMS gesammelt. Nachdem Vorgänger Franz Sandmair vor dem Jahreswechsel völlig überraschend das Handtuch geschmissen und sein Dienstverhältnis im Einvernehmen mit seinem Arbeitgeber aufgelöst hatte, leitete Hrubant die Regionalstelle seit 1. Jänner bereits interimistisch. Der neue Geschäftsstellenleiter kennt Steyr und vor allem die Betriebe in der Region, er hat sich vielfältig und umfassend im Lauf der Zeit weitergebildet und ist somit gut gerüstet für die Führungsposition. Privat entspannt Hrubant sich am liebsten beim Sport: Schwimmen, Radfahren und Laufen stehen da in der Hitliste weit oben.

