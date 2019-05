Vom Leben im Hinterhaus

Anne Frank würde heuer ihren 90. Geburtstag feiern. Mit einer Neuinszenierung des Theaterstücks "Deine Anne" gedenken elf Schülerinnen aus der HLW Steyr dieses traurigen Jubiläums. Anne Frank, die sich während des Zweiten Weltkriegs samt ihrer Familie in einem Amsterdamer Hinterhaus versteckt hielt, starb später im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch ist weltbekannt. Bis einschließlich Mittwoch, 12. Juni, dem Anne-Frank-Geburtstag, wird das 55-Minuten-Stück noch fünf Mal aufgeführt. Ort der Veranstaltung ist das Steyrer Kulturzentrum AKKU.

Viel Lob bei der Premiere

Schon bei der Premiere am Montagabend zeigten sich die Besucher tief berührt und beeindruckt zugleich. Viel Lob gab es für die schauspielerischen Leistungen, mit der die Schülerinnen aus der 1AKM-Klasse aufwarten, ebenso für die Inszenierung von AKKU-Obmann Kurt Daucher: Diese stützt sich nahezu zur Gänze auf Originalzitate aus dem Anne-Frank-Tagebuch. Als Bühnenbild dienen die bloßen Mauern an der Bühne, fünf Glühbirnen, die von der Decke hängen, und eine größere Anzahl an Umzugskartons.

Über einen ersten großen Erfolg durften sich die Veranstalter schon vor der Premiere freuen. Zu den 14 Schülervorstellungen von "Deine Anne", die ebenfalls im AKKU gespielt werden, sind mehr als 800 Besucher angemeldet. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es auf mehr als 1000 Besucher schaffen, ist groß", sagt Daucher.

Die elf Schauspielerinnen, die sich auf mehrere Besetzungen verteilen, sind allesamt so alt wie Anne Frank zu deren Zeit im Hinterhaus. Ihre Namen: Marlene Biegel, Enna Danzer, Maja Danzer, Leonie Hausstein, Miriam Löv, Lisa Redtenbacher, Emma Schmiedhuber, Tina Sperrer, Anna Staudecker, Liljana Stieger, Silvana Wimhofer. Was alle Beteiligten – nebst vielem anderen – betroffen macht, ist die Tatsache, dass Annes Hinterhaus-Freund Peter im Konzentrationslager Mauthausen ums Leben kam.

Die nächste Aufführung findet heute, Donnerstag, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Die weiteren Spieltermine: Dienstag, 28., und Mittwoch, 29. Mai, sowie Donnerstag, 6., und Mittwoch, 12. Juni. Karten können unter Telefon 0664/73115620 bestellt werden.