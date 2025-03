Vom Hochkar ins Schloss und dort in den Konkurs

"Hüttenwirte, das war immer unser Traum", schwärmten Andreas und Kathrin Vielhaber voller Glück, als sie im Mai 2020 auf 1492 Metern Seehöhe die Schlüssel für die Schutzhütte des Österreichischen Tourismusklubs (ÖTK) auf dem Hochkar ausgehändigt bekamen. Viereinhalb Jahre später kehrte das Ehepaar ins Tal zurück und übernahm von der Waidhofner Wirtslegende Andreas Plappert, der als Hoteldirektor ins Exel nach Amstetten gewechselt war, die Schöpfkelle als Pächter der Restauration im Rothschildschloss.

Statt der Hausmannskost auf der Schutzhütte zauberte das gastronomisch geschulte Ehepaar mit einem Kochlöffelschwung feine internationale Gerichte und regionale Köstlichkeiten auf die Teller, auf der Speisekarte stand ein geradezu nahtloser Übergang von Plappert.

Die ersten Monate seien auch sehr gut verlaufen, schrieb Andreas Vielhaber in den Konkursantrag, den er am Dienstag am Landesgericht St. Pölten eingebracht hatte, danach sei der Geschäftsgang eingebrochen. Fairerweise nicht unerwähnt ließ der Schuldner, dass ihn die Stadt, die als Vermieterin neben 19 anderen Namen nun ebenfalls auf der Gläubigerliste steht, tatkräftig unterstützt habe. Im Dezember noch hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Kosten in der Höhe von 27.522,81 Euro für die Behebung von Mängeln bei der Kühlanlage und der Spülmaschine zu übernehmen, wobei die beiden Gerätschaften bei einem allfälligen Vertragsende nicht abzulösen seien. Ein wichtiger Zusatz: Denn die Ausstattung des Lokals, die aufs Haus ging, verschwindet jetzt nicht in der Konkursmasse und geht der Stadt nicht verloren.

Dass sich Andreas und Kathrin Vielhaber am 25. Februar auf Facebook "schweren Herzens" von ihren Gästen verabschiedeten und die Schließung des Schlosswirtes am nächsten Tag ankündigten, kam trotzdem überraschend wie der Konkurs Anfang dieser Woche. Noch für Valentinstag war ein eigenes fünfgängiges Gourmet-Menü um 79 Euro pro Gast mit 35 Euro Weinbegleitung zur "Schaumsuppe von der Kerbelknolle" bis zum "gegarten Hirschfilet mit Erdäpfel-Lardo-Gratin, geschmorter Karotte und Morcheljus" beworben worden. Wenngleich das Restaurant auch Mittagsgerichte ab 11,90 Euro anbot, blieben zuletzt immer mehr Tische unbesetzt.

Vorgestern wurde die Schließung des Schlosswirtes amtlich. Der Tourismusverband bezeichnet sie im Internet jedoch nur als "vorübergehend", obwohl die Suche nach einem neuen Pächter erst begonnen hat und der Magistrat eilends dieser Tage die Neuausschreibung erlässt. Zu wichtig ist das Schlossrestaurant neben dem "5-Elemente-Museum" und den vielen Kulturveranstaltungen im Kristallsaal für den Fremdenverkehr der Ybbsstadt. "Die Erfahrung zeigt, dass sich bei wichtigen Betrieben eher rasch Nachfolge findet", zeigt sich Brigitte Dostal vom Kreditschutzverband von 1870 zuversichtlich. Auf den Ex-Schlosswirt Andreas Vielhaber kommen magere Jahre zu: Er haftet persönlich für die Verbindlichkeiten, die laut KSV 1870 mit rund 200.000 Euro an Passiva zu Buche stehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer