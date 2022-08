Vom Grillparz bis Schlierbach: 2000 Meter Downhill-Abenteuer

Die "Kremstaltrails" werden vor allem jetzt im Sommer sehr gut angenommen. Mountainbiker jeden Alters – von Anfängern bis Könnern – kurven mit einem Grinser im Gesicht den im Frühjahr eröffneten Beni Trail hinab. Vom Grillparz geht es zwei Kilometer talwärts Richtung Schlierbach. "Der ganze Weg wurde in Handarbeit angelegt und wir sind auch für die Instandhaltung verantwortlich", sagt Christoph Berger-Schauer, Obmann des Bikesport RC Kremstal. Der Radsportverein mit aktuell 85 Mitgliedern hat die Initialzündung für den Beni Trail und den Pumptrack-Kurs in Kirchdorf gesetzt.

Hinter dem Funsport-Angebot steckt auch ein trauriger Hintergrund: Der Beni Trail hat seinen Namen vom verstorbenen Bikesport-Mitglied Benjamin Hartl. Er kam bei einem tragischen Unfall ums Leben. "Ihm und auch seiner Familie war der legale Mountainbiketrack so ein großes Anliegen, da war es das Mindeste, die Strecke nach Beni zu benennen", sagt Berger-Schauer. Ihm und seinem Team sei es wichtig gewesen, "eine legale Möglichkeit für Mountainbiker im Kremstal zu schaffen". Beinahe hätte es den zweiten Streckenabschnitt dennoch nicht gegeben. "Wir haben stets das Einvernehmen mit den Grundeignern gesucht, aber vor allem seitens der Jägerschaft ist richtig viel Gegenwind gekommen." Die verfahrene Situation hat das Stift Schlierbach gerettet. "Ohne Stift gäbe es den zweiten Teil des Beni Tracks nicht."

Vor allem beim Nachwuchs kommt der betonierte Pumptrack in Kirchdorf sehr gut an. Einfach gesagt, handelt es sich um einen Bike-Parcours mit Kurven, Beschleunigungszonen, Wellen und Sprüngen. "Wir sind jeden Mittwoch um 17.30 Uhr mit dem Rad unterwegs. Davor bieten wir ein Techniktraining für Kinder und Jugendliche an. Treffpunkt ist um 16 Uhr beim Pumptrack." Mehr unter: www.kremstal-trails.at