Vom Glück der Privilegien: Geris Corona-Tagebuch

Montag, 6. April: Keine Sorge, ich verrate hier jetzt nicht das Losungswort für morgen. Ich weiß es nicht einmal. Aber ich freue mich in meiner Einsamkeit hier in der Redaktion, dass es weiterhin Menschen gibt, die ihre ausgeschnittenen Kreuzworträtsel oder die auf teils wunderschöne Postkarten geschriebenen Losungswörter bei uns am Brucknerplatz einwerfen. Früher sind sie bis in die Redaktion herauf gekommen, das geht aktuell nicht mehr. Aber sie sind ihrem Hobby treu geblieben und füllen die Rätsel aus. Gerade jetzt ist dies für viele wohl ein noch wichtigerer, zudem die grauen Zellen animierender Zeitvertreib.

Ebenfalls auf Zeitvertreib, jedoch der anderen Art, sind Schüler und Studenten angewiesen. Im Homeoffice ist für sie manches neu, vieles ungewohnt, ein Großteil sehr anstrengend. Aber die noch grünlich grauen Zellen wollen ebenfalls gefordert werden. Das passiert auf unterschiedlichste Art im aktuellen Distance-Learning-Modus. Die sozialen Kontakte fehlen zwar, der Spaß kommt so manches Mal zum Glück dennoch nicht zu kurz. Morgen etwa dürfen Sie in der Zeitung lesen, dass selbst Studenten Mensch-ärgere-dich-nicht spielen. Derzeit jedoch nicht gemeinsam an einem Tisch, sondern virtuell im Internet.

Wie sich drei Wochen ohne "echte" Schule anfühlen und was die Coronakrise mit ihnen anstellt, darüber haben sich mehrer Schüler der Steyrer HAK Gedanken gemacht. Mein Privileg als Journalist war es, diese Videobotschaften bereits vorab gesehen zu haben. Und ich war ebenso erstaunt wie begeistert. Speziell von jener schon viele Tausend Mal angeklickten Botschaft des erst 14-jährigen Felix Koppler. Einfach berührend. Meine Empfehlung, falls Sie sie noch nicht gesehen haben: Anschauen, unbedingt!

Aber auch die Fragen und Antworten, die Ina Wöntner stellt und gibt, sind hörenswert. Und Jan Glücks Eltern werden nach diesem Video ihr Glück kaum fassen, ihn zum Sohn zu haben. Er dankt, dort zu wohnen, wo er wohnt. Und er spricht auch von einem weiteren Privileg: Nämlich davon, hier in diese Schule gehen zu dürfen.

Auch ich stehe im Genuss, gleich mehrere Privilegien zu haben. Nicht nur jenem, in Österreich leben zu dürfen. Ein Privileg ist es auch, immer wieder neue Menschen und deren Hobbys kennen zu lernen. Sie dürfen morgen davon lesen, von den Hobbyautoren Astrid Miglar aus Reichraming und Franz Brunner aus Steyr. Sie werden Sie nun während der Coronakrise immer dienstags und donnerstags online mit neuem Lesestoff, spannenden, tiefgründigen Kurzgeschichten, beglücken.

Damit genug für heute von Privilegien, Glück und berührenden Botschaften. Ich bin mir sicher, es werden sich wieder viele finden, denen weder die Videobotschaften der Schüler zusagen, noch die Geschichten der beiden Autoren. Aber die haben auch schon bisher besser gewusst, welche Maßnahmen gerade jetzt die richtigen wären, warum welche Schutzmasken sowieso ein Blödsinn sind und dass das Virus nur eine Erfindung feindlich gesinnter Mächte ist.

Sei´s drum. Ich vergönne diesen das Glück, in einem Land leben zu dürfen, wo sie das Privileg der freien Meinungsäußerung genießen. Zumindest noch.

