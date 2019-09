Vom Bürgerchip, der allen unter die Haut geht

Der Titel lässt vermuten, dass hier ein christliches Thema abgehandelt wird. Tut es aber nicht. "Denn die Worte vom Kreuz" ist vielmehr ein Politthriller, der in der nahen Zukunft – im Jahr 2032 – spielt. "Es wird aber kurz einmal auf die Offenbarung des Johannes Bezug genommen", sagt die Autorin. Deswegen das Zitat daraus, das gleich zum Titel wurde.

Die Autorin: Das ist Barbara Stangl. Ihren (Debüt-)Roman hat die Steyrerin, die lange in Weyer zu Hause war, unter dem Pseudonym Barbara Millo veröffentlicht.

Die Geschichte hat es in sich und dürfte so manchem Leser kalte Schauer über den Rücken jagen:

In der niederösterreichischen Kleinstadt Großenhofen wird ein geheimes Projekt der Bundesregierung getestet. 500 Probanden bekommen den sogenannten Bürgerchip zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand implantiert. So soll die Technologie auf ihre Alltagstauglichkeit getestet werden.

Bald schon spaltet das Experiment die Gesellschaft. Einige Großenhofner, die sich nicht "kaufen" ließen, leisten Widerstand. Dafür werden sie von anderen immer mehr ausgegrenzt …

Das Buch ist vor wenigen Tagen im Karina-Verlag erschienen. Es liegt im gut sortieren Buchhandel zum Kauf auf. Die offizielle Buchpräsentation findet am Freitag, 20. September, in der Bibliothek Weyer statt. Los geht es um 19.30 Uhr. In Steyr liest Stangl am Donnerstag, 10. Oktober, vor. In diesem Fall ist das Café Rahofer Veranstaltungsort – ebenfalls ab 19.30 Uhr. Weitere Lesungen folgen in Waidhofen, Linz und Amstetten. (kad)