Vom braunen NS-Terror aus dem Leben gerissen

"Stolpersteine" in der ganzen Stadt erinnern an jüdisches Leben in Steyr. (Feuerberg)

Auch in Steyr kam es zu Ausschreitungen, Verhaftungen und Verfolgungen. Ludwig Schirok, geboren 1881 in Polen, übte das Gewerbe eines "Borstenzurichters" in Steyr aus. Er heiratete in erster Ehe Elisabeth Hauer, die sich im März 1913 das Leben nahm. Noch im November desselben Jahres vermählte sich Schirok mit Netty Zindorf, mit der er in der Fabrikstraße 14 einen Branntwein- und Gemischtwarenhandel betrieb.