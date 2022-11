„Beim Luchs herrscht dringend Handlungsbedarf. Passiert jetzt nichts, ergeht es uns beim Luchs so wie mit dem Bär“, warnt Christian Pichler, Luchsexperte vom WWF. Der Braunbär sei bekanntlich gleich zwei Mal in Österreich ausgerottet worden. „Zuerst im 19. Jahrhundert und dann noch einmal im Jahr 2011 als mit „Moritz der letzte in Österreich geborene Braunbär verschwunden ist“. Der Luchspopulation im Nationalpark Kalkalpen könnte ein ähnliches Schicksal drohen.