"Vollbeschäftigung", das Land fördert aber weiter

Eine solche "Wirtschaftskrise" würden andere Regionen mit Kusshand nehmen: Schon bevor mit dem Ende aller Corona-Lockdowns die Wirtschaft in Österreich am 19. Mai wieder in Vollbetrieb geht, standen Ende April im Bezirk Kirchdorf 1004 Arbeitslosen 1036 offene Stellen gegenüber. "Das ist praktisch Vollbeschäftigung", freute sich Landtagsabgeordneter Christian Dörfel (VP). Das Land mache trotzdem mit seinen Förderungen keinen Bogen um den Erfolgsbezirk, versicherte gestern Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP). Zur Ankurbelung nach den Corona-Lockdowns werden Firmen und Gemeinden, die einen Langzeitsarbeitslosen einstellen, dessen Lohnkosten über ein ganzes Jahr nahezu zur Gänze ersetzt.