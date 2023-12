Volksschüler schickten das Christkindl als Botschafter Steyrs auf Europatour

Direktorin Eva Anselgruber (l.) und Projektleiterin Lisa Lageder (r.) mit einem Teil der am Christbaum-Projekt beteiligten Schüler der 2A und 2B

Ein fröhliches Kamel, die auf eine Scheibe gemalten Heiligen Drei Könige, ein bunter Stern aus Eisstaberln, eine kleine aus Korken gestaltete Krippe oder ein glitzernder Kaktus aus Karton – es sind nicht alltägliche Dinge, die den Christbaum in der Aula der Volksschule Punzerstraße im Stadtteil Münichholz zieren. All diese ungewöhnlichen Schmuckstücke haben eines gemeinsam: Sie stammen aus Kinderhand und wurden mit viel Hingabe gebastelt. Es handelt sich allerdings auch um keinen gewöhnlichen Baum: Er ist Teil des Projektes "Europäischer Christbaum", an dem die Schüler mit Begeisterung teilnahmen.

24 Schmuckstücke aus Europa

"Wir waren sofort Feuer und Flamme für diese Idee, an der sich europaweit mehr als 250 Schulen und heuer erstmals auch zehn aus Oberösterreich beteiligen können", sagt Direktorin Eva Anselgruber, "nach und nach sind bei uns 24 Packerl aus vielen Teilen Europas eingetrudelt, mit denen wir nun unseren Baum geschmückt haben." Diese Aktion fördere zudem Kreativität, Wissen und Zusammenhalt der Schüler.

Worum geht es bei diesem Projekt eigentlich?

Die Volksschüler basteln im Unterricht den Christbaumschmuck, tauschen diesen mit Partnerschulen aus und lernen auf diese Weise viel über Europa und die verschiedenen Weihnachtsbräuche in anderen Ländern. "Da wir eine Volksschule mit Englisch-Schwerpunkt sind und auch eine Schule aus England einer unserer Partner ist, hoffen wir auf eine künftige Brieffreundschaft mit dieser", sagt Anselgruber. Hier im Münichholz sprechen bereits die Erstklässler in einem Gegenstand nur Englisch, pro Schulstufe kommt ein weiterer Unterrichtsgegenstand dazu.

Zurück aber zum "Europäischen Christbaum": Projektleiterin Lisa Lageder hat mit den Schülern der 2A und 2B jenen Schmuck gebastelt, der vom Münichholz aus auf die Reise quer durch Europa geschickt wurde. "Die Schüler haben im Vorjahr bei unserem Weihnachtsmarkt das Steyrer Christkindl kennengelernt", sagt Lageder, "und da haben sie rasch die Idee geboren, das Christkindl als typischen Steyrer Christbaumschmuck zu basteln."

Botschafter der Stadt Steyr

Die liebevoll gestalteten Christkindl-Figuren mit den blonden Locken und dem grünen Kleid wurden sorgfältig verpackt und mit einem in Englisch verfassten Begleitbrief, versehen mit einem QR-Code, als Botschafter der Stadt an die 24 Partnerschulen verschickt.

Lageder: "Der QR-Code führt zu einer Präsentation der Stadt Steyr und unserer Schule, ebenso zu einer Beschreibung, wie bei uns Weihnachten gefeiert wird, was typisch für uns ist und wie das Christkindl gebastelt wurde." Doch auch die Volksschüler aus Steyr erfahren nun viel über die Bräuche in den Ländern der Partnerschulen, etwa aus Frankreich, Portugal, Griechenland, Litauen, Kroatien oder Spanien.

Unterstützt wurde die Volksschule bei diesem Projekt von "Europe Direct Oberösterreich", mit einem von der Familie Doppelbauer gespendeten Christbaum, vom Elternverein sowie vom Land Oberösterreich, das bei Bastelmaterial und Porto half.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner