Volksschüler aus Gleink waren als Klimaretter aktiv

"Die Kinder waren entsetzt, als sie erkannt haben, dass es Hunderte von Jahren dauert, bis sich Plastik zersetzt", sagt Mayr.

Daraus entstand die Idee eines Recycling-Spielhauses und von Stop-Motion-Filmen zum Thema Klimaerwärmung. Ab Oktober des Vorjahres wurden in der Schule leere Plastikflaschen gesammelt und in Form von Wänden des Spielhauses im Schulgarten wiederverwertet. Alle Kinder, Eltern und Lehrer waren in das Projekt eingebunden. Im Werkunterricht wurden in die Flaschen Löcher gebohrt, um sie auffädeln zu können, das Holzgerüst wurde von der Firma Holzbau Wolfthal aus Laussa gespendet.

Das alles mit Erfolg: Das Projekt der Volksschule Gleink wurde prämiert. Mayr: "Das Schulmotto lautet nun: Bring deine eigene Trinkflasche und vermeide so Müll."