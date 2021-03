Volkshilfe Steyr sucht Freiwillige für Fahrtendienst

Die Einsatzzeit für den Transport der Tagesgäste ist morgens zwischen 7 und 9 Uhr und nachmittags zwischen 15 und 17 Uhr. Außerdem werden die Freiwilligen für kleinere Erledigungen eingesetzt.

Erforderlich ist der Besitz eines Führerscheins, für die Erledigung der Fahrten wird ein Dienstauto zur Verfügung gestellt. Interessenten wenden sich telefonisch oder per E-Mail an Freiwilligenkoordinatorin Sabrina Steininger unter Tel.: 0732 / 34 05 300 oder via E-Mail: sabrina.steininger@volkshilfe-ooe.at