Vogelgesang-Klamm wieder begehbar

In der Pension wirft der frühere Bedienstete der Bundesforste Harald Wanklmüller ein Auge auf den beliebten Wandersteig der Dr.-Vogelgesang-Klamm in Spital am Pyhrn. Nach einem Unwetter am 31. Juli bot sich ihm ein Bild der Verwüstung: Geröllmassen hatten die Holzplanken über weite Strecken vermurt.

Feuerwehr, Bergrettung, Maschinenring und viele Einzelhelfer aus dem Ort schaufelten und zimmerten beim Wiederaufbau, damit am Samstag um 7 Uhr die Dr.-Vogelgesang-Klamm wieder freigegeben werden kann. "Der Zusammenhalt ist großartig bei uns", lobte Bürgermeister Ägidius Exenberger (SP).