Völkerverbindende Musik in der Stiftskirche Garsten

Eine große Produktion bringen das Kammerorchester Haidershofen und der Damenchor women4voices zu Gehör: Musiziert und konzertiert wird am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Stiftskirche Garsten. Im Programm "Adiemus – Sounds of Heaven and Earth" kommen Werke von Karl Jenkins, Max Steiner, John Williams und dem Ennser Komponisten Michael Schrattbauer auf die Bühne.

Das Publikum wird im ersten Teil Werke von zwei der berühmtesten Komponisten von Filmmusik hören: Max Steiner, von dem etwa die Musik zu "Casablanca" und "Vom Winde verweht" stammt, und John Williams, der vor allem für die Musik in Steven Spielbergs Filmen und für die Harry-Potter-Filmmusik bekannt ist.

Weiters wird von Michael Schrattbauer die "Sternenreise" zu hören sein. Er wurde 1979 in Steyr geboren, studierte bei David Blumberg und komponiert neben Orchesterwerken Musik für TV, Film und Werbung.

Der zweite Teil des Konzerts wird einem großen Werk für Damenchor und Orchester gewidmet sein. "Adiemus" von Karl Jenkins wurde vom Komponisten als völkerverbindendes Projekt geplant. Arabische, afrikanische, indische, japanische, chinesische und sogar australische Klänge verbinden sich mit keltischer Musik und traditioneller Kirchenmusik.

Das 1974 gegründete Kammerorchester Haidershofen stellt bei diesem Konzert kurz vor seinem 50-jährigen Bestandsjubiläum im kommenden Jahr seine Wandlungsfähigkeit vom Streichorchester zur symphonischen Besetzung unter Beweis. Der musikalische Leiter Karlheinz Heimberger bemüht sich um typische kammermusikalische Werkauswahl, selten Aufgeführtes und die Begleitung junger Solisten.

Das Damenensemble women4voices hat in Konzerten verschiedenster Musikrichtungen gesungen, in Werken mit Orchesterbegleitung, mit Klavierbegleitung oder a cappella, sei es Klassik, Crossover oder zeitgenössische Musik, wie zum Beispiel 2019 die Uraufführung "Weg des Friedens" von Martin Fiala. Er leitet diesen Damenchor seit 20 Jahren. Das erste gemeinsame Konzert 2004 war "Adiemus" in der Michaelerkirche – ein großer Erfolg.

