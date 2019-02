Vischer zeichnete die erste Landkarte Oberösterreichs

LEONSTEIN. Vor 350 Jahren schuf der Geistliche, Geograf und Topograf Georg Matthäus Vischer im Leonsteiner Pfarrhof die erste brauchbare und detailgenaue Landkarte von Oberösterreich.

Gedenkstätte für Vischer Bild: privat

Im Auftrag der "obderennsischen Landstände" verwirklichte er diese Aufgabe in nur neun Monaten, was für die damalige Zeit eine außergewöhnliche Leistung war. Ausgestattet mit den erforderlichen geodätischen Instrumenten und versehen mit dem Patent, im Land ungehindert herumreisen zu können, war er in Oberösterreich unterwegs und erfasste auch viele Schlösser, Burgen, Klöster und Städte, welche als Vischer-Stiche nicht unbekannt sind (Topographia Austriae superioris modernae). Vischer starb Ende 1696 in Linz. Weder ein Grab noch ein Denkmal erinnern an das Universalgenie. Daher wird am 13. März in Leonstein bei der Jubiläumsfeier "350 Jahre Archiducatus Austriae Superioris Geographica a Discriptio" sein Leben und Wirken vor den Vorhang geholt und ein Denkmal eingeweiht.

