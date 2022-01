"Virus-Staubsauger" konnte das Christkind leider nicht bringen

Einen "Virus-Staubsauger", der alle Krankheitserreger beseitigt, konnte das Christkind leider nicht unter den Weihnachtsbaum legen, andere nicht ganz einfache Weihnachtswünsche sind in Arbeit: Mehr als 11.500 Kinder aus aller Welt vertrauten in einem Brief an die Adresse Christkindl an, was sie sich zu Weihnachten wünschen.

Bedienstete der Post beantworteten für das Jesuskind die Briefe und sandten Karten an die jungen Briefschreiber zurück. Viele Mädchen und Buben hatten sich nur gewünscht, dass "alle gesund bleiben" und dass sie "einfach wieder in die Schule gehen" dürften. Ein Kind bat das Christkind um einen "Corona-Staubsauer" als Geschenk, der das Virus einfach mit seinem Luftstrom verschlingen möge.

Auch die Sonderstempel mit dem Weihnachtsmotiv wurden stark beansprucht: Insgesamt wurden 1,3 Millionen Weihnachts- und Neujahrsgrüße im Sonderpostamt gestempelt.