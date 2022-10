Virtueller Blick in Kochtöpfe

"Die Masse ist zu trocken!", berät Seminarbäuerin Monika Sohneg einen Kursteilnehmer, weil ihm beim Kochen die Grießknödel im Salzwasser zerfleddern. Sohneg steht bei dem Cookinar, wie die virtuelle Veranstaltungsreihe des Ländlichen Fortbildungsinstituts (LFI) der Landwirtschaftskammer heißt, nicht hinter dem Hobbykoch am Herd, sondern gibt ihre Hilfestellung aus der Ferne vom Kochstudio im Haus der Landwirtschaftskammer in Linz. Über Videokonferenzschaltung mittels Internetlink, der zuvor zugemailt wurde, und Laptops und Tablets kann die Landwirtin und Kräuterexpertin virtuell in die Kochtöpfe blicken und einschreiten, wenn ein Handgriff falsch gemacht wurde.

Erfunden hat das neue Unterrichtsfach das LFI in der Zeit der Corona-Lockdowns, als die Verbreitung des Virus Ausgangssperren erzwang. "Das Gemeinschaftserlebnis beim Kochen ist hier völlig erhalten geblieben", sagt Sohneg. Teilnehmer würden es schätzen, dass sie für die Kochkurse abends nicht mehr mit dem Auto fortfahren müssten und von zu Hause aus mit der Gruppe im Gleichklang kochen könnten. Sohneg erinnert sich an einen Sondertermin: Damals hatten unter ihrer Anleitung die auf alle Erdteile verstreuten Zweige einer Familie "gemeinsam" ein Festmenü gekocht.