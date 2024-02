Steyr: Viona Knoll ist Österreichs schnellste U20-Läuferin über 800 Meter

Mit persönlicher Bestleistung von 2:17,19 Minuten über 800 Meter holte U20-Landesmeisterin Viona Knoll vom LAC Amateure Steyr in Linz bei den österreichischen Meisterschaften die Goldmedaille in der U20. Vereinskollege Christian Fehringer verpasste ebenfalls mit persönlicher Bestleistung von 9:09,11 Minuten über 3000 Meter eine Medaille als Vierter nur knapp. Landesmeisterschafts-Bronze ging an Peter Knöbl im Mehrkampf in der U14.

