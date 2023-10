Viktor-Adler-Plakette für Kirchdorfs Ex-Stadtchef Ferdinand Kaineder

Fast zwanzig Jahre lang, von 1989 bis 2008, hatte Ferdinand Kaineder als Bürgermeister die Entwicklung der Stadt Kirchdorf an vorderster Front mitgestaltet, ehe er am 30. November 2008 als Stadtchef zurücktrat. Insgesamt 29 Jahre lang war der SP-Politiker in verschiedenen politischen Funktionen für Kirchdorf im Einsatz. Nun wurde ihm bei der Mitgleiderversammlung der Kirchdorfer Sozialdemokraten von der SP-Bezirksparteivorsitzenden Bettina Lancaster die Viktor-Adler-Plakette für sein jahrzehntelanges sozialdemokratisches Wirken insbesondere im kommunalen Bereich überreicht. Es ist dies die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie. Sein Nachfolger an der Spitze Kirchdorfs, Alt-Bürgermeister Wolfgang Veitz, ebenfalls Träger der Viktor-Adler-Plakette, stellte sich als einer der ersten Gratulanten bei Kaineder ein.

Beide konnten danach Bürgermeisterin Vera Pramberger zur Wiederwahl als Stadtparteivorsitzende gratulieren. Sie wurde ebenso wie ihre beiden Stellvertreter Vizebürgermeister Stipo Luketina und Stadtrat Markus Ringhofer einstimmig bestätigt.

