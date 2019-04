Viertes Remis, die Fans feiern Vorwärts dennoch minutenlang

STEYR. Im Nachtragsspiel gegen Kapfenberg kassierten die Steyrer endlich kein spätes Tor und lösten sich vom Tabellenende.

Simon Gasperlmair (l.), einer der auffälligsten Vorwärts-Spieler, bezwingt Kapfenbergs Torhüter Fabian Ehmann und trifft zum Ausgleich. Bild: GEPA

Waren es nun zwei verlorene Punkte, die der SK Vorwärts Steyr in der Nachtragspartie Dienstagabend daheim gegen den Tabellensechsten Kapfenberg beim 1:1 abgegeben hat, oder doch ein gewonnener? Der Streit darüber ist müßig. Fakt ist, dass die Rot-Weißen auch im fünften Frühjahrsspiel trotz neuerlich starker zweiter Hälfte nicht gewonnen haben. Ausbeute sind vier Unentschieden, die dem SKV im kräftezehrenden Abstiegskampf nur bedingt helfen.

Fakt ist auch: Die Mannschaft beweist Woche für Woche Moral, vor allem aber: Die Fans der Steyrer sind großartig. Nach dem Abpfiff feierten sie minutenlang lautstark ihre beherzt kämpfenden Fußballer. "Diese Unterstützung ist einzigartig", so Trainer Gerald Scheiblehner, "es war schon besonders, auch für uns Trainer, wie die Fans die Mannschaft gefeiert haben."

Zuvor mussten sie allerdings eine erste Hälfte ertragen, in der Vorwärts ängstlich und schwach agierte, chancenlos war und nur mit viel Glück nicht in Rückstand geraten war. Erst nach der Führung der Gäste (59.) und im Spielverlauf insgesamt drei Stangen- und Lattentreffern der Steirer nahm Vorwärts mehr Risiko und wurde dafür belohnt: Simon Gasperlmair, auffälligster Steyrer, verwertete in Minute 78 zum Ausgleich.

"Die Reaktion meiner Mannschaft war super und macht mich stolz", sagt Scheiblehner, "unser Ziel muss bleiben, dass wir bis zum Saisonschluss die Chance auf den Klassenerhalt wahren." Und endlich ein Spiel gewinnen, vielleicht schon am Sonntag in Amstetten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema