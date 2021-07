In einem Monat will Eric Kastner (SV Forelle Teefix Steyr) bei der Europameisterschaft im slowenischen Solkan bei seinem letzten internationalen Auftritt in der U23-Klasse noch einmal seine Klasse unter Beweis stellen. An diesem Wochenende tat der 23-Jährige dies bereits auf nationaler Ebene. Als Titelverteidiger gewann er so wie im Vorjahr den Staatsmeistertitel im Wildwasser-Sprint.