Viermal Gold für Kanute Tim Briedl

STEYR/DIETACH. Am Wochenende fanden die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Flachwassersprint in Ottensheim statt. Die Wetterbedingungen waren Samstag und Sonntag bescheiden, aber als Wildwasserfahrer sind Sportler des SV Forelle Teefix Steyr Kanu an harte äußere Umstände und zum Teil kühle Bedingungen in und außerhalb des Wassers gewöhnt. Tim Briedl (15) holte sich sensationelle vier Goldmedaillen bei den Jugendmeisterschaften.

Am Samstag gewann er – etwas überraschend – im Kajak-Einer über 1000m den Jugend-Meistertitel und nur eine Stunde später auch noch den Titel mit seinem Kajak-Zweierpartner Lukas Profanter (Kajakclub Graz). Über 200m (die kürzeste Sprintdistanz) sicherte sich er HTL-Schüler noch eine Silbermedaille obendrauf. Damit nicht genug. Die Medaillensammlung wurde gestern, Sonntag, noch erweitert: Auch über 500m gelang es dem Dietacher, sich im Kajak-Einer erneut den Jugendmeistertitel zu sichern. Und auch im Zweier war das Gespann Briedl/Profanter abermals nicht zu schlagen. Unmittelbar nach der Staatsmeisterschaft im Wildwasser hat Tim Briedl erst vor zwei Wochen das Training im besonders wackeligen Flachwasserboot aufgenommen und sich gut mit dem sensiblen Material – es stammt von seinem Vater Günther Briedl – anfreunden können.

WM-Luft geschnuppert

Im tschechischen Roudnice schnupperte Tim Briedl im Juli bei den Junioren- und U23-Wildwasser-Weltmeisterschaften internationale Wettkampfluft: Dabei sein war schon fast alles – zumindest was die Erfahrungen betrifft. In der klassischen Regatta wurde es Platz 33 und im Sprint der 27. Platz in seiner Altersklasse. Im Team schaut zwei Mal sogar der achte Platz heraus.

Bei den Staatsmeisterschaften der Wildwasserkanuten Mitte Juli in St. Ruprecht an der Mur holte sich Eric Kastner (SV Forelle Teefix Steyr Kanu) seinen insgesamt fünften Staatsmeistertitel und gewann den Sprint. (dmf)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper