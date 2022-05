Vier Nußbacherinnen für World Games nominiert

Gleich vier Spielerinnen von Staatsmeister Union Nußbach wurden vom Trainer-Duo Karin Azesberger und Michael Reisenberger für die von 10. bis 14. Juli in Birmingham (USA) stattfindenden World Games nominiert. Österreichs zehnköpfiges Frauenfaustball-Nationalteam besteht somit fast zur Hälfte aus Kremstalerinnen.

Das Quartett Marlene und Verena Hieslmair, Katharina Lackinger und Ines Lugerbauer soll für Österreichs Auswahl nach dem im Vorjahr errungenen Vizeweltmeistertitel die nächste internationale Top-Platzierung erreichen. Für die Frauen sind diese World Games eine Premiere, bisher war nur Männerfaustball bei diesen Weltspielen der nicht-olympischen Sportarten beteiligt.

Vorerst steht für das Nußbacher Quartett allerdings noch der Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Am Samstag ab 11 Uhr kommt es zur Heimpremiere gegen FBC Linz-Urfahr, tags darauf (10.30 Uhr) folgt in Laakirchen das Nachtragsspiel gegen die Papierstädterinnen. Das mit einem klaren Sieg gegen Freistadt in die Saison gestartete Team von Trainer Marco Salzberger erwarten zwei harte Spiele: Sowohl Linz-Urfahr wie auch Laakirchen sind ebenfalls noch unbesiegt.