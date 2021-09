Die Landesgartenschau war der Höhepunkt in der zu Ende gehenden Gemeinderatsperiode unter der Amtsträgerschaft von Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP). Die Wirtschaft in der Kremstalgemeinde floriert, das Kulturangebot in der Stiftsgemeinde ist reichlich und nicht wenige wichtige Projekte in der Gemeinde wurden vollendet. Für die VP bestehe also kein Grund, vom Erfolgsweg abzugehen, der unter Obernbergers Führung beschritten worden sei.