Vielsaitige Mandolinen im Saal des Reithofferhauses

Man kennt sich von den Seminaren des Verbands der Amateurmusiker Österreichs (VAMÖ), jetzt machen das Landstraßer Mandolinenorchester TUMA und das Steyrer "Arion" auf der Bühne gemeinsame Sache. Die Wiener bestreiten eine Programmhälfte beim Frühlingskonzert am Samstag, 6. April, um 19 Uhr im Saal des Amtshauses in der ehemaligen Reithoffer-Reifenfabrik. Gernot Rudolph, musikalischer Leiter des Wiener Zupforchesters, hat nicht nur klassische Literatur aufgelegt, sondern auch viel Zeitgenössisches. Ein Höhepunkt verspricht die "Korsika-Suite" zu werden, die Arion-Obmann und Kontrabassist Walter Bayer in Rücksprache mit Ange Lanzalavi für den Orchestersatz transkribiert hat. Mit Noten hat der Komponist aus Korsika sein Werk nie aufgeschrieben. Der Konzertfrühling treibt zudem Knospen wie "Der Pate", das Intro für Karl Jenkins’ "Palladio" und viel Folk aus Irland und Griechenland.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper