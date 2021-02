Auch wenn der kalte Nieselregen gestern sicher viele Steyrer von einem Einkaufsbummel in der "wiedereröffneten" Innenstadt abgehalten hat: Der in den vergangenen sechs Wochen außer an den Markttagen häufig wie leergefegt wirkende Stadtplatz war gestern wieder ein wenig besser besucht. Die Rückkehr der Kunden war in den Geschäften sehnsüchtig erwartet worden. Und in den Schaufenstern lockten Rabatte von bis zu 50 Prozent und mehr, die zum Einkaufserlebnis auch noch echte Schnäppchen versprachen.