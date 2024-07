Viele Aufgaben für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

Die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, hier Gregor Furtmüller, die in der Lebenshilfe-Werkstätte Großraming beschäftigt sind, sind auf der Suche nach neuen Auftragsarbeiten.

Es ist ein breit gefächertes Arbeits- und Beschäftigungsangebot, das die Werkstätte Großraming der Lebenshilfe Oberösterreich seit mittlerweile 35 Jahren für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bietet. Die Zusammenarbeit mit Firmen in der Region soll künftig noch weiter ausgebaut werden. Die hier beschäftigten Menschen mit Beeinträchtigung sind auf der Suche nach neuen Auftragsarbeiten.

Aktuell sind in der Lebenshilfe-Werkstätte in Großraming 25 Menschen beschäftigt, fünf davon bereits seit dem Start im Jahr 1989. Sie stellen verschiedene Produkte aus Holz, Textilien, Papier und anderen Materialien her. Es wird etwa gewebt, auch Kerzen werden produziert.

Seit einigen Jahren wird an der Öffnung der Lebenshilfe-Werkstätten für den Sozialraum gearbeitet, der Fokus wurde auf Außenorientierung gelegt. Die Menschen mit Beeinträchtigung erledigen diverse Arbeiten für Unternehmen in der Werkstätte und arbeiten in Form der "Integrativen Beschäftigung" stundenweise auch direkt in anderen Unternehmen mit. Bei dieser entsteht kein Dienstverhältnis. Die Beschäftigten bleiben bei der Lebenshilfe versichert, dem Beschäftigungsgeber entstehen keine Lohnnebenkosten. Dieser Bereich soll weiter ausgebaut werden.

So fahren etwa 13 Beschäftigte der Werkstätte Großraming bereits seit 2016 regelmäßig zur Firma Sonnleithner. Im vergangenen Jahr wurde auch eine Kooperation mit der Gemeinde Großraming gestartet. Menschen mit Beeinträchtigung kochen hier für die Gesunde Gemeinde und helfen bei der Reinigung der Gemeinde mit. In der Werkstätte werden etwa für die Firma SKF Tuben befüllt, für Helopal Vorbereitungstätigkeiten für Fensterrahmen erledigt, für Pfarren für die Erstkommunionkinder Kreuze gestaltet oder für Firmungen Kerzen produziert. Aktuell ist die Werkstätte auf der Suche nach weiteren Unternehmen, mit denen man in verschiedenen Formen zusammenarbeiten kann.

"Wir hatten jetzt einen massiven Generationenwechsel. Derzeit sind sehr viele junge Beschäftigte in der Werkstätte. Besonders diese möchten raus in die Gesellschaft, in Interaktion mit anderen treten und eine sinnstiftende Tätigkeit erledigen", sagt Werkstättenleiterin Nina Spale.

Menschen mit Beeinträchtigung würden häufig unterschätzt werden, sie hätten aber ganz viele spezielle Begabungen und diese könnten in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen: "Wenn man unseren Beschäftigten Aufgaben zeigt und sie ausprobieren lässt, dann ist vieles möglich." Eine Beschäftigte würde gerne in einem Nagelstudio mitarbeiten, mehrere andere würden gerne mit Tieren arbeiten.

Für Unternehmen, die an einer Kooperation mit der Lebenshilfe-Werkstätte interessiert sind: Mail an ltg.ws-grossraming@ooe.lebenshilfe.org oder telefonisch unter 07254 7291

