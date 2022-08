Ausgeschrieben sind bei den Damen, Herren und in der Jugend insgesamt 20 Klassen von der Jugend U12 bis zu den Senioren 70 plus. Die Organisatoren warten dieses Jahr mit einigen Neuerungen auf. So wird das Turnier erstmals im Turnierkalender des Tennisverbands erfasst, wodurch die Spieler beim Turnier ihre persönliche ITN (International Tennis Number, ähnlich wie das Handicap im Golf) verbessern können.

Für die Spieler, die weder bei einem Steyrer Verein gemeldet sind noch ihren Wohnsitz in der Stadt haben, werden zwei Rahmenbewerbe ausgetragen. Auch ein Mixed-Doppel soll erstmals stattfinden. „Wir wollen den Steyrer Tennisspielern ein großes Tennisfest bieten“, sagt UTC-Obmann Philipp Infanger.

Die Anmeldung ist telefonisch (06605570244), per Mail an office@utcsteyr.at sowie über den Turnierkalender auf www.oetv.at möglich. Zudem gibt es ab Anfang kommender Woche Anmeldelisten bei den Steyrer Tennisvereinen.