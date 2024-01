Viel knuddeliger ist kaum noch möglich

Bei Familie Moser am Hasgruberhof in Steinbach an der Steyr herrscht aktuell Ausnahmezustand: Sennenhündin Cora hat Ende November zehn Welpen geworfen – und die sind derzeit die absoluten Lieblinge der Familie. Auch der elfjährige Simon ist verliebt in die putzigen "Knuddelbären", obwohl sie die Familie ganz schön auf Trab halten. Die niedlichen Vierbeiner sind bereits sieben Wochen alt und an wirklich allem interessiert, was ihnen gerade vor die weichen Pfoten kommt.

