Video: Für den Steyrer Christbaum wurde es eng

Alle Jahre wieder wird die Lieferung des Weihnachtsbaums zu einer wahrlich knappen Angelegenheit. Denn die riesige Tanne muss durch das schmale Neutor gezwängt werden, das ganz eindeutig ein Nadelöhr auf diesem Transportweg darstellt – Vor allem, wenn der Baum etwa doppelt so breit ist, wie die historische Öffnung in den Stadtmauern. Just in dem Moment, als der heikle Abschnitt passiert wurde, zückte eine Augenzeugin ihr Handy und filmte, wie der Christbaum Zentimeter für Zentimeter und äußerst behutsam vom Neutor "verschlungen" wird. Auf der anderen Seite wurde der Baum übrigens weitgehend unversehrt wieder "ausgespuckt". Das Video avancierte in den vergangenen Tagen zum amüsanten Klickhit in sozialen Medien. Aber sehen Sie selbst:

