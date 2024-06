Verwaltungsjurist übernimmt 2025 im Rathaus die Abteilung Präsidiales

STEYR. Der Stadtsenat der Stadt Steyr hat gestern beschlossen, den Verwaltungsjuristen Carsten Roth zum neuen Fachabteilungsleiter für Präsidiales zu bestellen. Roth hat sich bei einem Hearing gegen einen weiteren, magistratsinternen Bewerber durchgesetzt. Er übernimmt Anfang des Jahres 2025 eine Schlüsselposition am Steyrer Magistrat von Helmut Golda, der nach 44 Jahren im Amt seinen verdienten Ruhestand antritt.

Der promovierte Jurist ist am Magistrat Linz als stellvertretender Leiter des Präsidiums tätig und aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit und seiner Kenntnisse im Verfassungs- und Verwaltungsrecht der ideale Experte für das sehr spezifische Tätigkeitsfeld in Steyr. Roth ist außerdem Lektor an der JKU im Studienschwerpunkt öffentliche Verwaltung. Vor seiner Tätigkeit am Magistrat Linz war er Rechtsanwalt und Assistenzprofessor an der JKU.

Die Abteilung Präsidiales ist direkt der Magistratsdirektorin unterstellt. Zu den Aufgaben gehören Rechtsfragen des Stadtstatutes, die Ausarbeitung der Geschäftsordnungen der Kollegialorgane, der Geschäftsordnung, Geschäftseinteilung und Dienstbetriebsordnung für den Magistrat sowie von Dienstanweisungen. Roth ist zudem verantwortlich für die Rechtsangelegenheiten der Organe der Stadt und der Ausschüsse des Gemeinderates.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper