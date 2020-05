Verwahrloster Bahnhof: Rathaus fordert ÖBB auf

Nach der Zivilgesellschaft, die mit mehr als 850 Unterstützern bereits im Internet eine Beseitigung des Schandflecks gefordert hatte, haben sich gestern auch die Steyrer Rathauspolitiker aller Couleurs in der Debatte zu Wort gemeldet und einstimmig eine Petition an das Land OÖ und die Österreichischen Bundesbahnen beschlossen, in der eine Revitalisierung des leerstehenden Bahnhofsgebäudes gefordert wird.

Das Bündnis aus VP und Bürgerforum hatte die überparteiliche Onlinepetition der Steyrer Aktivistin Ruth Pohlhammer aufgegriffen und die Thematik mit einem Antrag, eine Petition zu beschließen, in den Gemeinderat getragen. "Die Zustände beim Bahnhof haben sich in den vergangenen Jahren zu einer Katastrophe verschlimmert", sagte Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP). Michaela Frech vom Bürgerforum sprach von "unhaltbaren Zuständen", zumal es am Bahnhof nun weder eine Gaststätte noch einen Fahrkartenverkauf noch ein WC gebe, das benützbar und nicht zugesperrt sei. In der Petition, die auch an das Land OÖ und Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) mit der Hoffnung adressiert ist, er möge auf die ÖBB Druck ausüben, wird eine Umgestaltung des Bahnhofs zu einer Visitenkarte der Stadt gefordert. Keiner der Gemeinderäte konnte sich vorstellen, dass zur Landesausstellung nächstes Jahr Reisende in dem heruntergekommenen Gebäude ankommen sollen. Der Beschluss fiel einstimmig aus.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at