Vertrag von Nationalparkchef Forstinger wurde verlängert

Wie man hört, war das Votum nicht einstimmig. Aber die wesentlichen Eigentümer-Vertreter von Bund und Land sprachen Forstinger das Vertrauen aus. Der Chef vom Nationalpark Kalkalpen hat in den vergangenen Monaten viele Punkte und Empfehlungen aus einem einst sehr kritischen Rechnungshof-Bericht abgearbeitet. Die Arbeit wird Forstinger auch in Zukunft nicht ausgehen. Ihm sind etwa die Forschung und die enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft besondere Anliegen. Dazu hätte, wie in der