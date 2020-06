Versicherer, auf den sich alle verlassen konnten

"Die sind in der Woche noch nicht fertig, da mache ich es lieber selber!", rief Günther Ölsinger seinen verblüfften Mitarbeitern zu. Dank seiner Hemdsärmeligkeit und keiner Scheu auch vor der "niedersten" Arbeit wurde das neue Haus der "Regiona Versicherung" in einem ehemaligen Fotogeschäft in Kremsmünster doch noch rechtzeitig zur Eröffnung im Mai 2013 fertig. Den Gedanken gegenseitiger Hilfeleistung der landesältesten als "Bauernassekuranz auf Gegenseitigkeit" im Jahr 1710 vom Benediktinerstift Kremsmünster gegründeten Versicherung hat der Obmann verinnerlicht, der Anfang Juni völlig unerwartet verstarb.

Ölsinger begann bei der seit mehr als 300 Jahren bestehenden Regionalversicherung, die im Kremstal 3000 Mitglieder betreut, als Außendienstmitarbeiter und absolvierte dann die Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Der damalige Obmann Helmut Schreiner erkannte die Tüchtigkeit und das Herz für den Beruf des jungen Mitarbeiters und schlug diesen als Nachfolger vor. Nach einstimmiger Wahl übernahm Ölsinger 2007 als Obmann die Geschäftsführung. Die Nähe zu den Menschen war ihm bei der Ausrichtung der einheimischen Versicherung genauso wichtig wie die Partnerschaft mit großen Instituten, deren weiterführende Produktsparten die "Regiona" vermittelte.

Im Privatleben war der Obmann der Traditionsversicherung ein Familienmensch, der als Heim für die Seinen den Vierkanter des "Prinzenguts" mit hohem Eigenleistungsanteil von den Grundfesten an renovierte. Der Zahlenmensch, der er in der Obsorge um die Versicherung sein musste, hatte eine starke musische Prägung: Der Bläser war auch neun Jahre lang Obmann des Musikvereines.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at