Verpatzte Generalprobe gegen SSV Jahn Regensburg: Vorwärts verlor 1:4

Gegen einen Traditionsklub wie den SSV Jahn Regensburg geht es nur ums Prestige, um das man sich nichts kaufen kann: Wegen der Coronakrise konnte Vorwärts in diesem Sommer nur ein Testspiel austragen und das ging im Jahn-Trainingszentrum gegen den deutschen Zweitliga-Klub klar mit 1:4 verloren.

Die Rot-Weißen waren gegen die Bayern nicht chancenlos. Die erste Hälfte verlief ausgeglichen. Nach einer gelungen Einzelaktion fand Neuzugang David Paz nur im Regensburger Keeper Kunz den Meister. Nach Seitenwechsel suchte ein Schwächeanfall die Gastmannschaft aus Steyr heim. In nur zehn Minuten wurden die Rot-Weißen K.O. geschossen. Medineli traf mit einem Flachschuss zum 1:0, Caliskaner erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0 (53.,61.). Damit war, wie der Bayer sagt, der "Kas g'spitzt": Trainer Willi Wahlmüller stellte auf ein 4-1-4-1 System um, wechselte die Ersatzbank durch und hatte damit keinen nennenswerten Erfolg. In der Schlussphase bekam Robin Mayr-Fälten im Strafraum den Ball an die Hand, worauf der Regensburger Wähling den Elfmeter sicher zum 4:0 verwandelte. Wenigstens fuhr Steyr nicht ganz mit leerem Gepäck heim - Orhan Vojic erzielte in der 90. Minute den Ehrentreffer, nachdem er einen Patzer des Regensburger Goalies "abstaubte". Willi Wahlmüller will sich die Partie nicht lange merken: "Unsere Fehler wurden heute bestraft. In er Viertelstunde nach der Pause waren wir nicht fokusiert. Im Cup am Mittwoch und in der Meisterschaften dürfen unssolche Sachen nicht passieren.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at