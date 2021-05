Es war ein sonniger Maifeiertag, an dem viele an der frischen Luft ihrem Freizeitspaß frönten. Kurt Mitterböck, Vorstandsdirektor der Neusiedler Papierfabrik, stand im Polohemd auf dem Werksgelände und sah fassungslos zu, wie sich eine Feuerwalze durch den erst vor einem Jahr davor eröffneten 80 Meter hohen Lagerturm fraß. Seine Tochter hatte bei der Vorbeifahrt an der Mondi-Papierfabrik Qualm bemerkt und ihren Vater vom Golfplatz herbeigeholt.