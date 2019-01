Vermisster Jäger gerettet

PETTENBACH. Nach einer Suchaktion konnte ein abgängiger Jäger am Samstagnachmittag im Bereich des Pernecker Kogels bei Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) gerettet werden.

Bild: Matthias Lauber

In teils sehr unwegsamen Gelände in der Ortschaft Magdalenaberg Richtung Inzersberg und Pernecker Kogel wurde am Samstagnachmittag nach einem vermissten Jäger gesucht.

Ersten Informationen zufolge suchten Feuerwehr, Bergrettung und Polizei nach dem Mann. Der Mann soll seit dem Vormittag abgängig gewesen sein. Die Suche war wegen der Schneemassen schwierig, der Mann konnte aber trotzdem vor Einbruch der Dunkelheit lokalisiert werden.

Eine Rettung mit dem Hubschrauber war aufgrund des starken Windes nicht möglich. Der Mann wurde schließlich von der Bergrettung unverletzt gerettet.





