Vermisst: Wo ist die 14-jährige Jessica?

Das Mädchen wird nun schon seit mehr als drei Wochen vermisst. An jenem Sonntag hatte Jessica die Einrichtung um 16.15 Uhr verlassen - was sie seither gemacht hat und wo sie sich aufhält ist nicht bekannt. Es ist nicht zum ersten Mal, dass die 14-Jährige abgängig ist. In der Vergangenheit sei sie beim Linzer Hauptbahnhof und am Praterstern in Wien angetroffen worden. Die Polizei hofft nun, das Mädchen mit einer Öffentlichkeitsfahndung zu finden. Jessica hatte zuletzt einen weißen Pullover, eine schwarze ärmellose Jacke sowie eine graue Jogginghose getragen. Sie dürfte kein Handy bei sich haben.

Die Polizeiinspektion Steyrtal bittet um Mithilfe unter der Telefonnummer +43 59133 4125, "falls die 14-Jährige angetroffen wird oder Sie Hinweise zu ihrem Aufenthalt haben".