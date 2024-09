Vermeintlich gelöschte Grillkohle: Brand vor Wohnhaus in Windischgarsten

Der 52-jährige Eigentümer verbrachte zuvor mit Bekannten das Wochenende im Wohnhaus, wobei am Abend des 31. August auf der Terrasse an einem Grillkamin gekocht wurde. Gegen 02:00 Uhr wurde die Kohle mittels Wasser gelöscht und gegen 08:30 Uhr vom Grill in einen Metalleimer und ein Papiersäckchen abgelagert.

Die Personen verließen anschließend das Grundstück und etwa drei Stunden später wurde gegen 11:25 Uhr durch Nachbarn Rauch am Gebäude wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Durch die gelagerte Kohle dürfte das Papiersäckchen Feuer gefangen haben. Das Feuer breitete sich im Anschluss rasch auf die Gebäudefassade aus. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand nach kurzer Zeit löschen. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper