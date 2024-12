Volksschüler aus Dietach bereiteten mit verkehrtem Adventkalender viel Freude

Die VS Dietach organisiert bereits seit Jahren mit ihren Schülern einen umgekehrten Adventkalender. Jeden Tag bringen die Kinder gesammelte Waren in die Schule, um diese den Rotkreuz-Märkten zur Verfügung zu stellen. "Die Kinder bekommen mit diesem Projekt ein Gefühl, dass es Menschen auch im näheren Umfeld gibt, denen es nicht so gut geht. So werden sie für das Thema Armut sensibilisiert", sagt Projektleiterin Julia Kaineder von der Volksschule. Auch heuer wurden viele Waren gesammelt und dem Roten Kreuz übergeben.

