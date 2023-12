Verkehrszählung bleibt geheim, aber im Jänner könnte Westspange Okay erhalten

Wo jetzt noch die Autos zum Bauhaus abzweigen, soll später einmal die Westspange in Richtung Hexenkessel und Einmündung bei BMD geführt werden.

Spitz auf Knopf wird es in den Gesprächen zwischen Stadt Steyr und Land OÖ bezüglich der Westspange bestimmt nicht gestanden sein. Laut Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) sei es dennoch so, dass, "wenn eine der drei großen Fraktionen in Steyr, SP, FP oder VP, sich gegen das Projekt entscheiden würde, dann damit die Westspange fällt." Einigkeit innerhalb der großen drei dürfte trotz mancher Zwischentöne gegeben sein. Die mehr als 60 Millionen Euro teure Umfahrung, die "das Land der