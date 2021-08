Verkehrskonzept fußt auf Umfrage in der Bevölkerung

Die Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn halten am Bahnhof der Stadtgemeinde Sankt Valentin genauso, wie sich Regionalbusse im Terminal einparken. "In der Stadt ist also schon eine gewisse Breite an öffentlichen Verkehrsmitteln vertreten", sagt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SP). Das System müsse aber noch verfeinert wurden, um den Mobilitätsbedürfnissen der Bewohner in der Zukunft gerecht zu werden.

Die Stadtgemeinde lässt zu diesem Zweck vom Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien die Grundlagen erheben. Methodisch geht man dabei mit Fragebögen vor, welche Wege die St. Valentiner Bürger und Bürgerinnen zurücklegen, wo sie zu Fuß gehen oder aufs Fahrrad steigen oder das Auto aus der Garage holen. Die Frequenz der öffentlichen Verkehrsmittel wird an gewissen Zeiten an gewissen Stichtagen gemessen. "Und natürlich wollen wir möglichst viele Vorschläge und Vorstellungen von den Bewohnern einholen", sagt Suchan-Mayr. Aus der Datenmenge und Informationsflut von der Basis soll dann ein neues St. Valentiner Verkehrskonzept gewonnen werden, das der Politik die Leitplanken vorgibt. Am Donnerstag, 9. September, präsentieren Stadtrat Franz Knöbl (G), Suchan-Mayr und Harald Frey von der TU Wien der Öffentlichkeit den Fragenkatalog. (feh)