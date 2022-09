„Vergoldetes“ Nußbach will nun beim Weltfinale glänzen

„Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann ist es für jeden Gegner schwer, mit uns mitzuhalten“, sagt Marco Salzberger, Trainer von Union Nußbach. Seine Faustballerinnen eroberten am Samstag beim Bundesliga-„Final3“ in Freistadt zum vierten Mal in Folge den Feld-Staatsmeistertitel, den insgesamt achten Titel in der Vereinsgeschichte. Im Endspiel kapitulierte Union Freistadt beim 0:4 (4, 5, 5, 5) chancenlos vor der Dynamik der Kremstalerinnen.

Nußbach agierte bei widrigen äußeren Bedingungen und feuchtem Spielfeld auf allen Positionen nahezu makellos und zwang die Mühlviertlerinnen damit, mehr Risiko auf sich zu nehmen. Dadurch wurde das Spiel der Freistädterinnen trotz Heimvorteils immer fehleranfälliger.

Saisonabschluss in Brasilien

„Wir haben einen Top-Kader, die Mädels sind konstant stark. Wir haben Freistadt nie zur Entfaltung kommen lassen. Das war heuer eines unserer besten Spiele“, sagt Salzberger, der diese Reaktion seiner Truppe nach dem Dämpfer mit Rang sechs beim Champions Cup in Widnau (CH) stolz ist: „Mit meiner Mannschaft wird auch in der kommenden Saison wieder zu rechnen sein.“

Zuvor allerdings geht es für Kapitänin Marlene Hieslberger, Service-Angreiferin Ines Lugerbauer, Abwehrchefin Katharina Lackinger und Co aber in zwei Wochen noch nach Brasilien. Dort steht nach einem kurzen Abstecher nach Rio de Janeiro noch das World Tour-Finale von 6. bis 9. Oktober in Curitiba auf dem Programm.

„Diesmal haben wir eine gute Gruppenauslosung in der Vorrunde“, sagt Salzberger, „unser Ziel ist es, erstmals eine Medaille zu gewinnen.“ Beste Platzierung der Nußbacherinnen bei einem Faustball-Weltfinalturnier war bisher ein fünfter Rang.