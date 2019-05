Vergleich: Facebook gewährt Steyrer Rechtsanwalt Einblick in seinen "Akt"

STEYR. Hubert Niedermayr verklagte Internetkonzern auf Freigabe der über ihn gesammelten und weitergegebenen Daten. Facebook gab Anleitung, wie Sammlung abgerufen werden kann.

Rechtsanwalt Hubert Niedermayr erreichte gegen Facebook Vergleich: Konzern gewährt Einblick in gesammelte Daten. (feh) Bild: (feh)

Ganz und gar nicht heiteres Bezirksgericht in Steyr: Die örtliche Rechtsprechung musste sich mit einem Streitfall befassen, dessen Tragweite die österreichischen Staatsgrenzen bis auf den europäischen Kontinent sprengte. Der Steyrer Rechtsanwalt Hubert Niedermayr wollte mit einem Gerichtsurteil Auskünfte erzwingen, die er als privater Internetuser bisher nicht zu bekommen vermochte: Niedermayr wollte von Facebook wissen, welche Daten von ihm der Internetriese gespeichert und was er damit getrieben habe. "Es muss jedem Benutzer möglich sein, zu erfahren, was mit seinen Daten auf lange Frist weiter geschieht, die er auf Facebook gepostet hat, auch wenn er kein Informatiker ist", sagte Niedermayr vor dem Zivilprozess, den er am Bezirksgericht Steyr als Privatkläger in eigener Sache angestrengt hatte.

Die mit der Datenschutz-Grundverordnung untermauerte Klage bei einem rot-weiß-roten Provinzgericht befasste Facebook bis in die Konzernzentrale in Irland. Mit dem Ergebnis können beide Seiten gut leben, nachdem es zu keinem Urteilsspruch kam, weil der Streit zuvor in einem Vergleich beigelegt worden ist. "Ich habe die gewünschten Auskünfte erhalten", sagt Niedermayr.

Der Internetkonzern hat in einem neunseitigen Antwortschreiben aufgelistet, welche Daten er sammelt und wer sie weiter benützt. Gebetsmühlenartig teilte Facebook mit, dass es auf der Website ohnehin abrufbar ist, was über einen Benutzer gespeichert ist: eigentlich jeder Tastendruck. Wie ein Schwamm saugt Facebook alles auf, was seine Nutzer über sich und auch andere in Kommentaren über sie kundtun. Auch Inhalte von WhatsApp oder Instagram werden in den Zentralrechner importiert. Facebook beteuert, dass die Daten für eine zielgerichtetere Werbung analysiert und weitergegeben werden, die dem Konzern Milliardenerträge bringt, aber auch den Käufern nutze. Gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten für Direkt-Marketing könne man sich mit einem "Abmelden"-Link wehren. Niedermayr hat über seine Klage erfahren, dass eine politische Partei und Firmen seine Facebook-Daten abfragten und bekamen.

Was Facebook über einen weiß: So geht die Abfrage

Eine Bedingung des Vergleiches zwischen dem Steyrer Rechtsanwalt Hubert Niedermayr und Facebook ist beidseitige Verschwiegenheit. Weil die Verhandlung im Gerichtssaal und deren Ergebnis öffentlich war, sieht Niedermayr auch den Nutzen für die Allgemeinheit erfüllt, ohne weiter zur Einigung Stellung beziehen zu müssen. Facebook hat bekannt gegeben, dass jeder Nutzer auf der Website nachlesen kann, was über ihn gespeichert ist und wie die Daten weiter verwendet werden. „Ich habe das nicht in Streit gestellt, sondern wollte nur über meine Daten Bescheid wissen“, sagt Niedermayr allgemein.

Und so geht die Abfrage laut der Auskunft, die Facebook Ireland Limited dem Gericht zukommen ließ. Sie müssen sich bei Facebook mit ihrem Passwort anmelden. Im Hauptmenü ist oben der blaue Balken mit Ihrem Namen „Startseite“, Gruppensymbol, Glocke und ganz rechts bei einem schwarzen Fragezeichen ein kleines weißes Dreieck. Da klicken Sie drauf und es entrollt sich eine Auswahl, bei der Sie „Einstellungen“ anklicken. Sie sind bei den „Allgemeinen Kontoeinstellungen“ und klicken links bei der Leiste neben dem Facebook-Symbol „Deine Facebook-Informationen“ an. Dort klicken Sie dann auf „Deine Informationen herunterladen“ an. Dann „Datei erstellen“. Unter „Verfügbare Daten“ dann „Herunterladen“ wählen, nochmals das Passwort eingeben – und man bekommt die Daten, die Facebook angeblich von einem hat.

