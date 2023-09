Vergebliches Warten auf den Schulbus: Es braucht einen Fahrplan zur Lösung

Die dritte Schulwoche läuft – und noch immer ist das Schulbusschlamassel längst nicht überall gelöst. Vor allem der Bezirk Steyr-Land ist betroffen. "Ich bin alleinerziehende Mutter, höre um 12:30 Uhr zu arbeiten auf und muss mein Kind um 11:30 Uhr abholen – wie soll das gehen?", klagt eine Mutter.

Allein in Garsten sind rund 50 Kinder bekannt, die von der Einstellung des sogenannten Gelegenheitsverkehrs betroffen sind. Jahrzehntelang fuhren Busse in die Ortsteile Tinsting, Pergern, Schwaming oder Rosenegg – brachten schulpflichtige Passagiere sicher zur Schule oder zum nächsten Linienbus. Seit heuer nicht mehr. Kurz vor Schulbeginn, am 5. September, erfuhr ein Teil der Eltern, dass kein Bus zur Verfügung stehen wird. "Wir konnten dank der Mithilfe der Schulleiter Eltern der Kinder informieren, die Schulen in Garsten besuchen", sagt Bürgermeister Anton Silber (VP). Selbstverständlich seien auch Kinder und Jugendliche betroffen, die Schulen im nahen Steyr besuchen würden.

Das Elterntaxi ist nicht aus Bequemlichkeit notwendig, sondern weil die Wege zur nächsten Bushaltestelle oder zur Schule zum Teil abenteuerlich sind. "Es geht nicht darum, dass mein Kind nicht einen Kilometer zu Fuß gehen kann. Aber jetzt im Herbst, bei Nebel und Dunkelheit, ohne Gehsteig und Licht – durch den finsteren Wald – das ist unzumutbar und unverantwortlich", sagt eine weitere Betroffene.

Im zuständigen Familienministerium von Susanne Raab (VP) herrscht weitgehend Funkstille. "Dabei habe ich die Ministerin persönlich am 10. Juli und einen Tag später schriftlich über die unbefriedigende Situation informiert", sagt Silber. Bisher ohne Erfolg. "Für den Gelegenheitsverkehr, der jährlich rund 95.000 Schülerinnen und Schüler transportiert, wurden seit dem Schuljahr 2020/2021 die Tarife im Ausmaß von 18 Prozent erhöht. Auch im neuen Schuljahr wird es wieder eine Erhöhung geben, die Gespräche laufen", heißt es in einer knappen und wenig konkreten Stellungnahme aus dem Familienministerium.

Fallende Dominosteine

Wie auch Bürgermeister Silber bestätigt, ist der Schülertransport ein Dominostein, der umgefallen ist und weitere Steine mitreißt. So konnte die Gemeinde Notlösungen für den Transport finden, was gar nicht ihre Aufgabe wäre. Manche Kinder entlang der Höllstraße etwa würden eine Stunde vor Schulbeginn in die Schule kommen, "das heißt für uns als Gemeinde und Schulerhalter wiederum, dass wir die Aufsicht sicherstellen müssen". Im Ennstal schießen Weyer oder Gaflenz selbst Geld zu, um den Schülertransport zu ermöglichen. Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein.

Noch größer gedacht, mutet es geradezu absurd an, wenn kürzlich seitens des Bundeskanzlers 4,5 Milliarden Euro bis 2030 für Kinderbetreuung zugesagt wurden, wenn es dann schon in der Gegenwart am Transport scheitert. Die Wirtschaft sucht händeringend Arbeitskräfte, während Väter und Mütter gezwungen sind, ihren Nachwuchs in die Schule oder zum Bus zu chauffieren – das ist grotesk. Hier braucht es rasch einen Fahrplan zu einer Lösung, und Ministerin Raab muss den Takt vorgeben.

