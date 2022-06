Verein Museum Arbeitswelt feiert am Samstag seinen 40. Geburtstag

„Es ist möglich, mit einer Idee Berge zu versetzen, Menschen zu motivieren und eine nachhaltige Vereinsgeschichte zu schaffen, die 2019 sogar mit dem Österreichischen Museumspreis, der höchsten Auszeichnung der Republik für Museen, gewürdigt wurde“, sagt Stephan Rosinger, künstlerischer Leiter des Museums Arbeitswelt (MAW).

Dieses beleuchtet seit 30. April 1987, der Eröffnung der legendären Landesausstellung „Arbeit/Mensch/Maschine – Der Weg in die Industriegesellschaft“ mit großem Erfolg und internationaler Beachtung die Entwicklung der Arbeitswelt. Doch die Geschichte des Museum reicht weiter zurück: Bereits 1979 reifte bei einer Studienreise von Gewerkschaftsschülern zu den Industriemuseen Englands die Idee, auch in Österreich Derartiges zu schaffen. Die Inspiration aus England ließen die Gruppe mit viel Enthusiasmus heimkehren. Im Jahr 1982 wurde dann der Verein Museum Arbeitswelt gegründet, dessen erster Präsident der aus Steyr stammende AK-OÖ-Präsident Sepp Schmidl war.

Trotz der Strukturkrise der Steyrer Wirtschaft wurde auf der politischen Bühne aus heutiger Sicht visionär gehandelt. Als historisches Zentrum der Eisenverarbeitung und Industrialisierung bot sich Steyr in mehrfacher Hinsicht als Gründungsort für ein Museum der Arbeit an. 1985 wurde das ehemalige Objekt XI der Österreichischen Waffenfabrik vom Museumsverein ersteigert und in Vorbereitung für die OÖ. Landesausstellung bis 1987 generalsaniert. Mit der Verwirklichung der Idee eines Arbeitsmuseums im damals ärmlichen Stadtteil wurde eine Entwicklung angestoßen, die den heutigen Wehrgraben zu einem Kultur- und Bildungsquartier macht, in dem die Herausforderungen des 21. Jahrhundert auf vielen Ebenen bearbeitet werden.

„Das Museum versteht sich als Ort, an dem wir unsere Werkzeuge, mit denen wir die Zukunft bewältigen wollen, schärfen können“, sagt der ehemalige EU-Parlamentarier und Mitbegründer des Vereins, Josef Weidenholzer. Bis heute geht es im MAW daher um die Gestaltbarkeit der (Arbeits-)Welt. „Wir sehen im Museum Arbeitswelt ein Zentrum für Diskurs, einen Treffpunkt und eine Bühne – neben hochwertigen Ausstellungen bieten wir immer auch ein umfangreiches Bildungs- und Kulturprogramm. Seit dem letzten Jahr auch vermehrt im Öffentlichen Raum mit den CulturContainer“, ergänzt Rosinger. „Unsere Vision ist ein offenes Haus für eine stetig lernende Gesellschaft, die sich auf vielfältige Weise mit dem ‚Woher’ und dem ‚Wohin’ unserer Arbeitswelt auseinandersetzt“, sagt die kaufmännische Leiterin Maria Vogeser-Kalt.

All das soll am Samstag, 11. Juni, ganztägig ab 10.30 Uhr mit einem Geburtstagsfest für die ganze Familie bei freiem Eintritt gefeiert werden. Wer die Menschen hinter der Idee und Geschichte des Museum Arbeitswelt kennenlernen möchte oder selbst Teil davon werden will, sollte diese Gelegenheit nutzen. Neben dem Verein Museum Arbeitswelt präsentieren sich auch langjährige Partner wie das Integrationszentrum Paraplü sowie die noch junge Ukrainische Gemeinde aus Steyr. Die aktuelle Schau „Made in Steyr“ ist ganztags bei freiem Eintritt zugänglich und kann mit Gratis-Führungen besichtigt werden. Für alle historisch Interessierten werden auch Touren ins neue Depot angeboten, in dem sich seit heuer die Objektsammlung des Vereins befindet.

Los geht’s um 10.30 Uhr mit einer Talkrunde zum Thema „Gemeinschaft schaffen mit Community Building“ im Rahmen der Open Studios Steyr. Kinder können dann schon die Forschungsstationen der KinderUni Steyr entdecken, bevor um 11 Uhr das Clowntheater „Tarkabarka“ loslegt. Kulinarisch umrahmt wird das Fest mit Burgern im Glück Auf, afrikanischen Spezialitäten von Tamu Sana aus Linz sowie Buburuza Eis und Das kleine Schwarze in Steyr.

Am frühen Nachmittag geht es dann weiter mit einem Bastel- und Spielbereich der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf sowie einer Kreativzone des Kinderkulturzentrums KuddelMuddel aus Linz – Riesenseifenblasen inklusive. Als weiteres Highlight startet dann um 15 Uhr das Mittmachkonzert für Klein und Groß der Kinder‘s Soundkist’n in den CulturContainern.

Um 17 Uhr folgt dann ein kurzer Rück- und Ausblick in die Geschichte und Zukunft des Vereins Museum Arbeitswelt, der seit mittlerweile 35 Jahren Österreichs einziges Spezialmuseum zum Thema Arbeit betreibt. Als Gäste werden der ehemalige EU-Parlamentarier und Mitbegründer des Vereins Josef Weidenholzer sowie der Präsident der AK Oberösterreich und Vorsitzende des ÖGB Oberösterreich Andreas Stangl erwartet. Die musikalische Begleitung kommt von der Politband Betty Rossa bevor die Wiener Tschuschenkapelle – gegründet 1989 – mit Balkansounds das Publikum zum Tanzen bringt. Das festliche Finale bestreiten ab 21 Uhr die Gelbton DJs.