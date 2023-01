VCA vergab 2:0-Führung

Zum Auftakt des vierten Turniers in der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga MEVZA traf der VCA Amstetten in Bleiburg auf den mehrfachen kroatischen Meister HAOK Mladost Zagreb. Die Mostviertler gingen zu Beginn zwar 2:0 in Führung, am Ende triumphierten jedoch die Kroaten mit 2:3. Den fünften Satz entschieden sie mit 12:15 für sich. "Meine Spieler haben wohl gedacht, dass das Match schon im Sack ist", sagte Sportdirektor Michael Henschke.

