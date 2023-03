VCA startete mit Niederlage zum Playoff-Auftakt

Die Mostviertler zeigten sich im Volleydome fehleranfällig, sowohl im Service als auch in der Annahme, und konnten die Innviertler nur im dritten Durchgang wirklich fordern. Mit 22:25, 18:25 und 34:36 erwischte der VCA einen glatten Fehlstart in die Best-of-three-Serie um den Halbfinaleinzug. "Ried war uns in allen Belangen überlegen", kommentierte VCA-Manager Michael Henschke das Spiel seiner Mannschaft, die so überhaupt nicht in die erste Playoff-Partie finden wollte. "Ich kann das einfach nicht verstehen, wie man so auftreten kann", zeigte er sich von seinem Team enttäuscht. Damit steht der VCA vor dem zweiten Match, das am kommenden Samstag in der Johann-Pölz-Halle stattfindet, schon mit dem Rücken zur Wand. Die Mostviertler dürfen sich keinen Fehltritt mehr leisten und müssen mit einem Pflichtsieg das dritte und entscheidende Spiel erzwingen. "Die Ausgangslage ist richtig schwierig, aber abgerechnet wird zum Schluss", sagt Henschke.

