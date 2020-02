VCA im Play-Off: Klares 3:0 gegen Sokol V aus Wien

Die Mostviertler feierten ihren fünften Sieg im fünften Spiel und sind im Jahr 2020 weiterhin ungeschlagen.

"Die letzten Wochen fühlten sich richtig gut an. Man merkt, wie viel positive Energie im Team steckt und endlich ist auch das Selbstvertrauen da", freute sich Mittelblocker Philip Ichovski. Der frühere Teamkapitän der Mostviertler, der mit dem VCA vier Cuperfolge feierte, kam in dieser Saison zurück nach Amstetten und gehört zu den Schlüsselfiguren des Aufschwungs in Amstetten nach dem verkorksten Ligaauftakt. Schon vor dem Spielbeginn in der Johann-Pölz-Halle stand fest, dass sich der VCA als Sieger der Unteren Zwischenrunde für das Playoffspiel gegen den Viertplatzierten der Oberen Zwischenrunde qualifiziert hatte. Dementsprechend ohne viel Druck begann das Team das Match, das immer in der Hand der Gastgeber blieb. Am Samstag folgt um 18.30 Uhr in der Pölz-Halle das letzte Spiel im Zwischendurchgang gegen den VBC TLC Weiz.