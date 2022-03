VCA bezwang Sokol V und ist im Semifinale

Das Hully-Gully geht weiter: Am Ende einer wilden Achterbahnfahrt im zweiten Spiel gegen TJ Sokol V lösten die Volleyballspieler des VCA Amstetten das Ticket an der Kassa für das Semifinale der Austrian Volley League. Der Heimerfolg auf dem Parkett der Johann-Pölz-Halle war das Happy End eines Thrillers am Netz. Nach dem gewonnenen Anfangssatz hatten die Gastgeber einen zwei Sätze dauernden Durchhänger. Erst im vierten Satz, mit dem Rücken zur Wand, glückte den Mostviertlern noch die Wende, als der Hut schon lichterloh brannte. Die VCA-Sechs musste sogar einen Matchball der Wiener abwehren, bevor das Pendel in die andere Richtung zu schlagen begann. Nach dem Satzgewinn mit 27:25 Punkten eilten die Hausherren im fünften Entscheidungssatz mit vier Zählern Vorsprung davon und servierten nach mehr als zwei Stunden Spielzeit ein 15:12. "Da hatten wir heute Glück gehabt", wusste auch VCA-Sportdirektor Michael Henschke, der vom Kampfgeist seiner Mannschaft beeindruckt war: "Wir haben sicher nicht unsere beste Leistung abgerufen, aber uns in die Partie zurückgebissen." Gegner im Semifinale ist SK Zadruga Aich/Dob.